Пять громких случаев, когда члены королевской семьи выходили из себя на публике
Королева Елизавета. Правду говорят, что для своих родителей мы всегда остаемся детьми, даже, когда обзаводимся своими собственными. Так, принц Уильям был отчитан свой бабушкой, королевой Елизаветой. Во время празднования ее дня рождения в 2016 году, когда вся семья стояла на балконе Букингемского дворца, Уильям наклонился, чтобы поговорить с сыном Джорджем, на что королева при всех приказала внуку встать ровно. Будущий король даже не посмел перечить.
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Фото: i-Images / Pool/Global Look Press
Кейт Миддлтон известна своими методами воспитания троих детей, Джорджа, Шарлотты и Луи. Она точно знает, что стоит делать, когда ее дети начинают баловаться. Когда в 2017 году, на свадьбе ее сестры, Пиппы Миддлтон, Джордж был замечен в выкидывании цветов из своей корзины, которую он должен был нести на церемонии, Кейт, ведущая за руку принцессу Шарлотту, наругала старшего сына, чем довела его до слез.
Принц Уильям в одном из интервью вспоминал, как заставил в детстве, бежать королеву Елизавету через все поле, чтобы отругать его и других внуков. Уильям вместе с братом, Питером Филлипсом, бежали за сестрой Зарой, которая ехала на детской тележке и врезалась в столб. Он упал, чуть не задавив принцессу. Увидев это, Елизавета в килте, стремительно направилась с в сторону происшествия. Уильям отметил, что это был один из самых страшных вспышек ярости, которые он наблюдал за жизнь.
Принц Филипп. Известный своим едким нравом, супруг королевы отличился и во время официальной фотосессии в 2015 году. Создание идеального кадра долго затягивалось, а когда терпение принца лопнуло, он крикнул в сторону фотографов: «Да сделайте вы уже этот чертов снимок!». Процесс тут же пошел быстрее.
Принцесса Анна. Международным скандалом обернулась абсолютная случайность, когда принцесса с мамой, королевой Елизаветой, посетили официальное мероприятие по случаю 70-летия НАТО в Букингемском дворце, на котором присутствовал Дональд Трамп. Елизавета II поговорила с президентской четой из США и повернула голову в сторону входных дверей, чтобы посмотреть, кто там на очереди. Увидела она там только свою дочь Анну, которая развела руками, чтобы показать: «Это просто я». Фотографам и журналистам показалось, что этот невинный жест ничто иное, как категорический отказ Анны здороваться с Трампом, который уже тогда был на сомнительном счету. Несколько часов принцесса была звездой всех таблоидов в Америке, пока считали, что она, как и многие американцы, ненавидит действующего главу страны.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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