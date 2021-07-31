Пять громких случаев, когда члены королевской семьи выходили из себя на публике

Принц Уильям в одном из интервью вспоминал, как заставил в детстве, бежать королеву Елизавету через все поле, чтобы отругать его и других внуков. Уильям вместе с братом, Питером Филлипсом, бежали за сестрой Зарой, которая ехала на детской тележке и врезалась в столб. Он упал, чуть не задавив принцессу. Увидев это, Елизавета в килте, стремительно направилась с в сторону происшествия. Уильям отметил, что это был один из самых страшных вспышек ярости, которые он наблюдал за жизнь.

Принц Филипп. Известный своим едким нравом, супруг королевы отличился и во время официальной фотосессии в 2015 году. Создание идеального кадра долго затягивалось, а когда терпение принца лопнуло, он крикнул в сторону фотографов: «Да сделайте вы уже этот чертов снимок!». Процесс тут же пошел быстрее.

Принцесса Анна. Международным скандалом обернулась абсолютная случайность, когда принцесса с мамой, королевой Елизаветой, посетили официальное мероприятие по случаю 70-летия НАТО в Букингемском дворце, на котором присутствовал Дональд Трамп. Елизавета II поговорила с президентской четой из США и повернула голову в сторону входных дверей, чтобы посмотреть, кто там на очереди. Увидела она там только свою дочь Анну, которая развела руками, чтобы показать: «Это просто я». Фотографам и журналистам показалось, что этот невинный жест ничто иное, как категорический отказ Анны здороваться с Трампом, который уже тогда был на сомнительном счету. Несколько часов принцесса была звездой всех таблоидов в Америке, пока считали, что она, как и многие американцы, ненавидит действующего главу страны.