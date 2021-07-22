«Диван послушания» и свободное проявление эмоций: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей

Герцогиня часто слышит о том, что ее маленькие дети Джордж, Шарлотта и Луи ведут себя на публике наилучшим образом. Кейт и Уильям уделяют большое внимание воспитанию детей. В семье есть ряд строгих правил, которые помогают и взрослым, и детям понимать рамки дозволенного: «Это так называемый авторитетный стиль воспитания, который сейчас активно поощряется», — рассказала доктор Ребекка Шико, основательница портала для родителей Essential Parent.

Никаких истерик. Королевские мама и папа категорически против насильственных методов воспитания: в их семье нет месту крикам, наказаниям и поднятию рук. Но есть место диалогу. Так, в 2017 году на свадьбе Пиппы Миддлтон, когда у принца Джорджа случилась небольшая истерика, Кейт опустилась на колени на уровень сына, спокойно поговорила с ним и подняла палец. «Эти действия показывают твердость и теплоту», — передает слова Ребекки Шико Daily Record. Иногда, для успокоения детей маме достаточно погладить ребенка по голове и обнять.

Королевский дресс-код. В семье большое внимание придают внешнему виду детей, фасоны должны быть классическими, ткани качественными, а одежда всех членов семьи даже сочетается по цвету. Особенно во время официальных выходов. Кейт, известная своей щепетильностью в подборе нарядов для себя, виртуозно справляется и с контролем гардероба других членов семьи. Неизменным правилом является и то, что маленькая Шарлотта всегда одевает юбки или платья.