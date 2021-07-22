«Диван послушания» и свободное проявление эмоций: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
Герцогиня часто слышит о том, что ее маленькие дети Джордж, Шарлотта и Луи ведут себя на публике наилучшим образом. Кейт и Уильям уделяют большое внимание воспитанию детей. В семье есть ряд строгих правил, которые помогают и взрослым, и детям понимать рамки дозволенного: «Это так называемый авторитетный стиль воспитания, который сейчас активно поощряется», — рассказала доктор Ребекка Шико, основательница портала для родителей Essential Parent.
Никаких истерик. Королевские мама и папа категорически против насильственных методов воспитания: в их семье нет месту крикам, наказаниям и поднятию рук. Но есть место диалогу. Так, в 2017 году на свадьбе Пиппы Миддлтон, когда у принца Джорджа случилась небольшая истерика, Кейт опустилась на колени на уровень сына, спокойно поговорила с ним и подняла палец. «Эти действия показывают твердость и теплоту», — передает слова Ребекки Шико Daily Record. Иногда, для успокоения детей маме достаточно погладить ребенка по голове и обнять.
Королевский дресс-код. В семье большое внимание придают внешнему виду детей, фасоны должны быть классическими, ткани качественными, а одежда всех членов семьи даже сочетается по цвету. Особенно во время официальных выходов. Кейт, известная своей щепетильностью в подборе нарядов для себя, виртуозно справляется и с контролем гардероба других членов семьи. Неизменным правилом является и то, что маленькая Шарлотта всегда одевает юбки или платья.
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Фото: picture alliance
«Диван послушания». Герцогиня и ее супруг никогда не кричат на детей, но не оставляют непослушание без родительского внимания. Для обсуждения плохого поведения и его последствий в доме есть специальный диван, куда они садятся, чтобы спокойно обсудить сложившуюся ситуацию.
Свобода творческим проявлениям. Родители всегда поощряют детские порывы к творчеству и поддерживают увлечения: Джордж очень любит технику, приходит в восторг от автомобилей и самолетов, а Шарлотта души на чает в лошадях. А если для счастья детям нужно немного измазаться, то и это не проблема: все вместе они готовят пиццу и блинчики. Сама Кейт в подкасте «Счастливая мама — счастливый ребенок» рассказала, как любила ребенком проводить время на улице и играть там, своим детям она позволяет делать то же самое.
Больше пользы. Герцог и герцогиня не запрещают наследникам смотреть телевизор или развлекаться, как другие сверстники. Но предпочитают, чтобы контент потреблялся умеренно, а главное — был полезным. Предпочтение отдается познавательным программам, например, шоу «Что? Где? Когда? Почему?» на детском канале ВВС и мультикам Disney.
Открытое проявление своих чувств. Вопреки стереотипам о чопорности и холодности англичан, и герцоги Кембриджские, и их дети свободно проявляют свои чувства и эмоции. И с вниманием относятся к чувствам других членов семьи. Взрослые всегда интересуются у детей, что их тревожит. Они и сами не забывают делиться с ними своими чувствами. Герцогиня утверждает: ключ к взаимопониманию и доверительным отношениям — это честный разговор на самые разные темы.