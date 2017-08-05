Физическая форма Владимира Путина восхитила западные СМИ и Наталью Штурм

Мужские подвиги Владимира Путина неизменно вызывают восторг его избирателей. В особенности — женщин, ведь героев, способных проскакать верхом на коне или практически голыми руками поймать щуку, осталось не так много. Эффектная рыбалка президента России с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и Шолбаном Кара-оолом оставила неизгладимый след в их сердцах.

Для того, чтобы поймать хищную рыбу, Путину потребовалось два часа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но вскоре мужественный рыбак хвастался добычей.

Звезды не смогли не отреагировать на это событие. Ксения Бородина, например, похвасталась, что она тоже умеет ловить рыбу. «В такие моменты горжусь нашим президентом! Наверное никто из других политиков в мире с таким азартом не ездит на рыбалку. А Путин еще и 2 часа гонялся за щукой - и это в его возрасте», — восхитилась она.