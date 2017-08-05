Путин и щука: как звезды отреагировали на эффектную рыбалку президента в Туве
Мужские подвиги Владимира Путина неизменно вызывают восторг его избирателей. В особенности — женщин, ведь героев, способных проскакать верхом на коне или практически голыми руками поймать щуку, осталось не так много. Эффектная рыбалка президента России с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и Шолбаном Кара-оолом оставила неизгладимый след в их сердцах.
Для того, чтобы поймать хищную рыбу, Путину потребовалось два часа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но вскоре мужественный рыбак хвастался добычей.
Звезды не смогли не отреагировать на это событие. Ксения Бородина, например, похвасталась, что она тоже умеет ловить рыбу. «В такие моменты горжусь нашим президентом! Наверное никто из других политиков в мире с таким азартом не ездит на рыбалку. А Путин еще и 2 часа гонялся за щукой - и это в его возрасте», — восхитилась она.
«Я как Путин. Но у нас в Москве свои рыбки», — опубликовала шутливый коллаж Надежда Сысоева, звезда юмористического шоу Comedy Woman.
Ценительницу красивых тел Наталью Штурм восхитил торс главы государства. «Сильные, здоровые мужчины, не пьют-не курят, ДАЕШЬ ЗОЖ!! Президент России и министр обороны показали как можно выглядеть мужчинам за 50», — написала она.
Стоит отметить, что рыбалку президента РФ в Сибири не оставили без внимания и западные СМИ. Журналисты отметили отличную физическую форму Владимира Владимировича. Издания The Daily Mail и Newsweek предположили, что фотографии главы государства без футболки были сделаны специально для того, чтобы подчеркнуть, что 64-летний политик здоров и полон сил. Что ж, граждане вряд ли в этом сомневаются.
Фото: кадры из официального видеоролика, globallookpress.com, instagram.com