«Пусть все мечты сбываются»: жена и дети, Крутой, Лель, Давлетьяров поздравили Лепса с 57-летием

На официальной странице певца в Instagram появилось поздравление от поклонников и друзей. «Дорогой Григорий Викторович, поздравляем! Пусть жизнь будет наполнена позитивными событиями, каждый день – приятными открытиями, рядом всегда будут дорогие вашему сердцу люди! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемого интереса к жизни, гармонии с собой и этим миром! Мы вас любим! Только вперед! Будьте счастливы! Ваши родные, коллеги , друзья и поклонники», - (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).