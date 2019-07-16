«Пусть все мечты сбываются»: жена и дети, Крутой, Лель, Давлетьяров поздравили Лепса с 57-летием

16 июля Григорий Лепс отмечает день рождения – артисту исполнилось 57 лет.
На официальной странице певца в Instagram появилось поздравление от поклонников и друзей. «Дорогой Григорий Викторович, поздравляем! Пусть жизнь будет наполнена позитивными событиями, каждый день – приятными открытиями, рядом всегда будут дорогие вашему сердцу люди! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемого интереса к жизни, гармонии с собой и этим миром! Мы вас любим! Только вперед! Будьте счастливы! Ваши родные, коллеги , друзья и поклонники», - (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Старшая дочь артиста – 34-летняя Инга Лепсверидзе поздравила отца одной из первых:
«С днем рождения, папуля! Будь самым счастливым!!!!», - написала она.
Вторая дочь – 17-летняя Ева посвятила отцу такие слова: «С Днем Рождения! Спасибо за все, что ты делаешь для меня! Безмерно горжусь тобой и твоими успехами!».
Супруга Анна посвятила супругу нежные слова:
«С Днем Рождения! Пусть сбудется все, что ты хочешь сам! Летай и не бойся высоты!», - поздравила Лепса жена.
Композитор Игорь Крутой поздравил сразу двоих артистов-именинников – Григория Лепса и Леонида Агутина.
«Сегодня свой день рождения отмечают два замечательных музыканта - Григорий Лепс и Леонид Агутин. Хочу пожелать вам, дорогие, спеть ещё много хитовых песен, сыграть тысячи аншлаговых концертов и как можно дольше получать от жизни то, чего вы заслуживаете - счастья, удачи, любви зрителей и преданности друзей! Увидимся на "Новой волне" в Сочи!», - написал маэстро.
Продюсер Арман Давлетьяров тоже присоединился к поздравлениям певца.
«Дорогой @gvleps с днем рождения! Счастья, крепкого здоровья, благополучия тебе и твоей замечательной семье! Ценю и дорожу нашей дружбой, береги себя!», - пожелал Арман.
Катя Лель поделилась с подписчиками видеороликом с Лепсом и назвала его своим потрясающим другом.
«Сегодня свой день рождения празднует Григорий Лепс !!! Мой потрясающий Друг, пусть все твои мечты сбываются!!! Всегда буду помнить как ты меня 20 апреля 2019 г своим появлением на моем Празднике , сделал самой счастливой на этом свете!! пусть тебя Господь также радует всю твою долгую и невероятно чудесную жизнь!!! Люблю и благодарю!!! Век не забуду твою человечность!!!», - написала певица.
Ранее PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин рассказал, что артист не планирует пышных торжеств и застолий, а праздник отметит на сцене во время концерта.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Григорий Лепс
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