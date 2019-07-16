«Не подводи меня»: Леонид Агутин забавно поздравил себя с днем рождения

Многочисленные друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. «Ну что, Лёня, снова ты меня всего на 8 лет младше! А до этого дня был на 9!) Обожаю тебя, дружище, ну а завтра обниму и поздравлю лично», — написал Игорь Николаев.

«С Днем Рождения!! Здоровья , чтобы выдерживать все эти туры и концерты, вдохновения, чтобы продолжать творить, счастья , любви и гармонии, чтобы жить!! С Днем Рождения!!!» — поздравил Сергей Лазарев.

«Будь здоров!!!» — лаконично написал Иосиф Пригожин.

«Лёнечка!!! С Днём рождения!!!! Долголетия физического и творческого!!! Мы тебя все очень любим!!!» — написал Александр Ревва.