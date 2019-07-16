«Не подводи меня»: Леонид Агутин забавно поздравил себя с днем рождения

16 июля свой день рождения отмечает Леонид Агутин. Несколько часов назад певец и композитор опубликовал в блоге поздравительное обращение к себе: «Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу:«Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с лёгкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперёд! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!…»».
Супруга музыканта, певица Анжелика Варум, также посвятила мужу трогательные слова: «Своими музыкой и стихами ты даришь этому миру огромный поток света и тепла. Многие приходят, чтобы погреться у этого огня. С Днём рождения, мой родной, мой Леонид Агутин! Желаю тебе здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости и любви!»
Многочисленные друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. «Ну что, Лёня, снова ты меня всего на 8 лет младше! А до этого дня был на 9!) Обожаю тебя, дружище, ну а завтра обниму и поздравлю лично», — написал Игорь Николаев.
«С Днем Рождения!! Здоровья , чтобы выдерживать все эти туры и концерты, вдохновения, чтобы продолжать творить, счастья , любви и гармонии, чтобы жить!! С Днем Рождения!!!» — поздравил Сергей Лазарев.
«Будь здоров!!!» — лаконично написал Иосиф Пригожин.
«Лёнечка!!! С Днём рождения!!!! Долголетия физического и творческого!!! Мы тебя все очень любим!!!» — написал Александр Ревва.
Напомним, Леонид Агутин более двадцати лет счастлив в браке с певицей Анжеликой Варум. У пары есть 20-летняя дочь Елизавета. Кроме того, у Леонида есть 23-летняя дочь Полина от отношений с балериной Марией Воробьевой.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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