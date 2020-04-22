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Пухлые щечки, скромная улыбка, голый живот: Ирина Шейк показала, как выглядела в юности

34-летняя Ирина Шейк показала архивную фотографию с сестрой.

«С днем рождения, Тасик», — обратилась она к своей сестре.

«Красотки», «Классные», «Такая же, не изменилась», — комментируют подписчики.

Ранее Ирина показывала фотографию 20-летней давности, на которой она одета в дешевый «топик» с рынка — такой же, как и у миллионов других российских девушек.

Фото и видео: Instagram

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