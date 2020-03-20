Старшая сестра Ирины Шейк стала многодетной мамой

Девочка весом 4 килограмма 775 граммов и ростом в 60 сантиметров родилась в одной из больниц Краснодара.

У Татьяны и ее мужа Александра уже есть двое детей — 14-летняя дочь Ирина и 6-летний сын Максим.

У Ирины Шейк есть 2-летняя дочь Лея от Брэдли Купера.