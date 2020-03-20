Старшая сестра Ирины Шейк стала многодетной мамой
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ирины Шейк
35-летняя Татьяна Петенкова родила девочку.
В четверг, 19 марта, старшая сестра Ирины Шейк, 35-летняя Татьяна Петенкова, стала многодетной мамой. Об этом она сообщила в своем блоге, опубликовав семейное фото в блоге.
«Сегодня наша семья стала больше», — написала она.
Девочка весом 4 килограмма 775 граммов и ростом в 60 сантиметров родилась в одной из больниц Краснодара.
У Татьяны и ее мужа Александра уже есть двое детей — 14-летняя дочь Ирина и 6-летний сын Максим.
У Ирины Шейк есть 2-летняя дочь Лея от Брэдли Купера.
Фото и видео: Instagram
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