«Пухляш» Дима Красилов рассказал, как зарабатывал «танцами для взрослых»

Сегодня Красилов гордится тем, что его перестали воспринимать только, как «Пухляша»: он снимается в сериале «Стриптизеры» на платформе OKKO, готовит 3 программы на телевидении, активно участвует в рекламных интеграциях и не планирует останавливаться.

И знает, на что ради славы он пойти точно не готов. Предавать свои принципы и ради материальных благ танцевать на коленях у олигарха артист не намерен: «Когда я жил в общаге, мои соседи говорили, что лучший приват у меня, станцевать его мне не составляет труда, да я танцевал стриптиз. Но сделать это на коленях олигарха — зашквар. Я не готов настолько радовать людей», — признался 27-летний танцор в шоу «Ночной контакт» на YouTube.