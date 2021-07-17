«Пухляш» Дима Красилов рассказал, как зарабатывал «танцами для взрослых»
Продолжительное и очень успешное сотрудничество группы Little Big с обаятельным танцором-«Пухляшом» Димой Красиловым — подошло к концу. Но артист совсем не расстроен таким поворотом: участие в клипе «Uno» и других проектах группы, принесло ему уже вторую волну популярности. Первой волной, стало скандальное участие в шоу «Танцы на ТНТ», где его заметили впервые: «Это было, как сейчас помню, 5 минут 17 секунд видеоролик: с моего выхода до ухода. А потом — просто ничего», — вспоминает Дмитрий.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
После быстрой популярности в сети, танцор решил не упускать шанс и переехал в Москву. Но только через полтора года, начал сотрудничество с группой Little Big. Счастливым случаем это не назовешь — к профессиональному успеху Дмитрий шел многие годы и занимался танцами более 10 лет. Плюс, получил актерское образование.
Сегодня Красилов гордится тем, что его перестали воспринимать только, как «Пухляша»: он снимается в сериале «Стриптизеры» на платформе OKKO, готовит 3 программы на телевидении, активно участвует в рекламных интеграциях и не планирует останавливаться.
И знает, на что ради славы он пойти точно не готов. Предавать свои принципы и ради материальных благ танцевать на коленях у олигарха артист не намерен: «Когда я жил в общаге, мои соседи говорили, что лучший приват у меня, станцевать его мне не составляет труда, да я танцевал стриптиз. Но сделать это на коленях олигарха — зашквар. Я не готов настолько радовать людей», — признался 27-летний танцор в шоу «Ночной контакт» на YouTube.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Istagram
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