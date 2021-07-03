Группа Little Big больше не сотрудничает с «Пухляшом»: «Мы закрыли для себя эту историю»

Между участниками группы и танцором, который покорил сердца европейцев своим зажигательным танцем в синем трико, не было никаких скандалов или разногласий. Основной причиной, Антон назвал тот факт, что у каждого своя жизнь: «Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал артист во время интервью YouTube-каналу Street Beet TV.