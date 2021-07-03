Группа Little Big больше не сотрудничает с «Пухляшом»: «Мы закрыли для себя эту историю»
Между участниками группы и танцором, который покорил сердца европейцев своим зажигательным танцем в синем трико, не было никаких скандалов или разногласий. Основной причиной, Антон назвал тот факт, что у каждого своя жизнь: «Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал артист во время интервью YouTube-каналу Street Beet TV.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @dimakrasilove
Лиссов отметил, что не понимает, почему Дмитрий отодвинул на второй план танцы и занялся больше «торговлей», имея в виду рекламные интеграции: «Если бы он продолжил, мне кажется, с танцами заигрывать, то было бы интереснее», — добавил Антон.
Сами артисты популярной группы Little Big продолжают идти дальше, и, как призналась Софья Таюрская в недавнем интервью Ксении Собчак, планируют выпустить такой хит, который войдет в историю мировой музыки. И привела в пример легендарную песню группы «Nirvana» — «Smells Like Teen Spirit». А пока, поклонники их творчества, могут насладиться альбомом каверов, где артисты перепели лучшие хиты культовых музыкантов.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram @dimakrasilove, @lissoff
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