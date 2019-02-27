«Пугаюсь своего возраста»: Татьяна Буланова откровенно рассказала о цифре в паспорте, отношениях с бывшими мужьями и о детях

Также Буланова рассказала об отношениях с бывшими мужьями Владиславом Радимовым и Николаем Тагриным: «После развода со вторым мужем Владом мы продолжали жить вместе около двух лет. Но недавно разъехались. Надо идти дальше. По-прежнему общаемся, как-никак связывает общий ребенок. Я очень доброжелательный и миролюбивый человек. Если чувствую, что у Влада есть на меня какие-то обиды, обязательно спрашиваю, в чем дело. Сойдемся ли мы снова? Вряд ли. Не буду загадывать, что может произойти. С первым мужем мы дружим и вместе работаем. У него милая жена — Марина. Недавно приходила к ребятам в гости. Здорово, что у нас все так по-доброму». Любопытно, что всего за день до выхода этого интервью стало известно, что Татьяна подала документы в суд на Владислава Радимова, потребовав алименты.

О сыновьях Буланова может говорить бесконечно и с большой любовью: «У старшего сына все идет к свадьбе. Страшно! Но не потому, что ребенок женится, а из-за осознания того, как быстро летит время. Сашка когда-то был маленьким мальчиком, а сейчас большой дядя и будущий муж. Ксению уже называю невесткой. Очень хорошая девочка. Сын по характеру интроверт, держит все в себе. Пару раз выводила его из депрессивного состояния... Младший сын, Никита, тоже радует. Ответственный растет парень. Может допоздна сидеть, чем-то заниматься, но про уроки не забудет и все сделает. Ему скоро двенадцать, надеюсь, переходный возраст нас не коснется».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram