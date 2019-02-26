Татьяна Буланова подала в суд на экс-супруга Владислава Радимова, требуя алименты

Поклонники Татьяны Булановой полагали, что артистке удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругом Владиславом Радимовым, с которым она развелась еще 3 года назад. Как бы не так — на днях издание «Фонтанка» сообщило, что Татьяна подала в суд на бывшего мужа, указав в качестве причины неисполнение алиментных обязательств.

У пары действительно подрастает общий почти 12-летний сын Никита. Любопытно, что ранее Татьяна заявляла, что не хочет никаких денег от бывшего мужа и ее все абсолютно устраивает в их расставании.