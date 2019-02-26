logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Татьяна Буланова подала в суд на экс-супруга Владислава Радимова, требуя алименты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Татьяна Буланова решила, что ей нужны алименты от бывшего мужа

Arrows-left
Arrows-right
Reload
49-летняя певица решила в судебном порядке разобраться с 43-летним бывшим мужем.

Поклонники Татьяны Булановой полагали, что артистке удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругом Владиславом Радимовым, с которым она развелась еще 3 года назад. Как бы не так — на днях издание «Фонтанка» сообщило, что Татьяна подала в суд на бывшего мужа, указав в качестве причины неисполнение алиментных обязательств.

У пары действительно подрастает общий почти 12-летний сын Никита. Любопытно, что ранее Татьяна заявляла, что не хочет никаких денег от бывшего мужа и ее все абсолютно устраивает в их расставании.

Вообще отношения Булановой и Радимова были очень непостоянными. Супруги жили отдельно: Владислав в Петербурге, а Татьяна — в Москве. Певица не раз заявляла, что не считает себя ревнивой и любит отдыхать в одиночестве. А потом в Сети пояились новости об измене Радимова... Буланова сначала призналась, что считает поступок супруга предательством, после этого красноречивого комментария отметила с неверным мужем годовщину свадьбы, а потом подала на развод.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке