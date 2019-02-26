Татьяна Буланова подала в суд на экс-супруга Владислава Радимова, требуя алименты

Поклонники Татьяны Булановой полагали, что артистке удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругом Владиславом Радимовым, с которым она развелась еще 3 года назад. Как бы не так — на днях издание «Фонтанка» сообщило, что Татьяна подала в суд на бывшего мужа, указав в качестве причины неисполнение алиментных обязательств.
У пары действительно подрастает общий почти 12-летний сын Никита. Любопытно, что ранее Татьяна заявляла, что не хочет никаких денег от бывшего мужа и ее все абсолютно устраивает в их расставании.
Вообще отношения Булановой и Радимова были очень непостоянными. Супруги жили отдельно: Владислав в Петербурге, а Татьяна — в Москве. Певица не раз заявляла, что не считает себя ревнивой и любит отдыхать в одиночестве. А потом в Сети пояились новости об измене Радимова... Буланова сначала призналась, что считает поступок супруга предательством, после этого красноречивого комментария отметила с неверным мужем годовщину свадьбы, а потом подала на развод.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram