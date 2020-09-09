Пугачева заставила Галкина ревновать и запретила ему вспоминать их «стыдное» прошлое

В среду, 9 сентября, вышел новый выпуск YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным, гостьей которого стали Алла Борисовна Пугачева и Баста. Прослушивая новые песни, Примадонна заставила мужа ревновать и запретила ему вспоминать «стыдное» прошлое.

«Это Скриптонит? Узнала! Какая победа, да? Просто я слышала эту песню, кто-то ставил - с возмущением, что все непонятно. Я люблю индивидумов. Да, конечно, можно было бы почетче - и было бы круче. И вот этот тембр, он индивидуален. Вот я почему из всех знаю больше всего Федука - потому что я его всегда узнаю. И вот это я запомнила тембрально, тембрально-сексуально. Есть закон дикции, ужна дикция. Если добавить понятную дикцию, от этого он хуже не будет, он будет доступнее. Я хочу тебя послушать, я хочу понять каждое твое слово, Скриптонит. Я хочу сразу понять, кто поет таким тебром, кто настолько сексуален, и так он это вкрадчиво поет...», - начала рассуждать Алла о творчестве 30-летнего музыканта.

«Поехали-ка домой», - забеспокоился Максим.