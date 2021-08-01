Пугачева пришла в олимпийке на «звездный» ужин к лучшей подруге
Алла Пугачева удивила поклонников неформальным нарядом, который она выбрала для ужина у близкой подруги. На встрече, которую организовала ученая и предпринимательница Алина Редель в честь Дня друзей, присутствовали модельер Валентин Юдашкин с супругой, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и другие знаменитости.
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Фото: Instagram
72-летняя Примадонна появилась на таком событии в олимпийке. При этом Алла Борисовна не стала отказываться от традиционной прически с кудрями. Снимком, на котором Примадонна оказалась запечатлена в спортивном аутфите, поделилась сама Редель.
Отметим, что дружба ученой и певицы продолжается уже не один десяток лет. Для одного из предыдущих дней рождения Алины Редель Алла Пугачева также выбрала спортивный look, сочетав платье с кроссовками на массивной платформе.
Фото и видео: Instagram
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