Спортивное платье, стройные ноги, модные кроссовки: 70-летняя Алла Пугачева затмила всех на дне рождения подруги

В минувшую пятницу, 4 октября, одна из лучших подруг Аллы Пугачевой — Алина Родель — праздновала день рождения. Примадонна, которая пришла на вечеринку в расслабленном наряде спортивного кроя, дополнив его модными белыми массивными кроссовками, как всегда казалась в центре внимания.

«Алиночка, мы желаем тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни — радуй нас, красавица», — обратилась к виновнице торжества Алла Борисовна.