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Спортивное платье, стройные ноги, модные кроссовки: 70-летняя Алла Пугачева затмила всех на дне рождения подруги

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте побывали на дне рождения Алины Родель.

В минувшую пятницу, 4 октября, одна из лучших подруг Аллы Пугачевой — Алина Родель — праздновала день рождения. Примадонна, которая пришла на вечеринку в расслабленном наряде спортивного кроя, дополнив его модными белыми массивными кроссовками, как всегда казалась в центре внимания.

«Алиночка, мы желаем тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни — радуй нас, красавица», — обратилась к виновнице торжества Алла Борисовна.

«Буду», — пообещала бизнес-леди.

Помимо Примадонны, на праздник к ней пришли Кристина Орбакайте, Марина Юдашкина, родные и близкие.

А вам нравится наряд Аллы?

Фото и видео: instagram

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