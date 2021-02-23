Пугачева преподнесла сыну необычный и очень простой подарок: «Счастлив!»
Фото: @alla_orfey / Instagram
Максим Галкин 23 февраля показал, что его жена Алла Пугачева подарила сыну Гарри в День защитника Отечества. Сюрприз оказался весьма необычным и очень простым. Алла с Лизой преподнесли Гарри рубашку — копию папиной. Любопытно, что мальчик облачился не только в нее, но и в куртку, как у папы. Из-за единого стиля папа и сын стали казаться еще более похожими друг на друга. Под совместным фото Максим написал: «Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы — он такой счастливый».
Напомним, что знаменитая певица и юморист познакомились в 2001 году, жить вместе начали в 2005, а вот расписались и повенчались в 2011. Максим Галкин — пятый муж Аллы Пугачевой. Когда их роман стал известен общественности, ходило много слухов. Никто не верил в долговечность их союза. 27-летняя разница в возрасте казалась непреодолимой преградой. Тем не менее артисты вместе уже 19 лет, супруги растят прекрасных двойняшек — Лизу и Гарри.
Дети Пугачевой и Галкина учатся в престижной школе, обучение одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку.
Во время торжественной линейки 1 сентября гордая и счастливая мать не могла сдержать эмоций и слез, глава семейства успокаивал ее объятиями.
В школу дети Лиза и Гарри Галкины отправились уже полностью подготовленными: с раннего детства они изучали иностранные языки (особенно хорошо им дается французский — любимый иностранный язык их отца), учились играть на фортепиано и изучали окружающий мир.
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Фото: @alla_orfey, @maxgalkinru / Instagram
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