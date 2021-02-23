Пугачева преподнесла сыну необычный и очень простой подарок: «Счастлив!»

Напомним, что знаменитая певица и юморист познакомились в 2001 году, жить вместе начали в 2005, а вот расписались и повенчались в 2011. Максим Галкин — пятый муж Аллы Пугачевой. Когда их роман стал известен общественности, ходило много слухов. Никто не верил в долговечность их союза. 27-летняя разница в возрасте казалась непреодолимой преградой. Тем не менее артисты вместе уже 19 лет, супруги растят прекрасных двойняшек — Лизу и Гарри.

Дети Пугачевой и Галкина учатся в престижной школе, обучение одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку.

Во время торжественной линейки 1 сентября гордая и счастливая мать не могла сдержать эмоций и слез, глава семейства успокаивал ее объятиями.

В школу дети Лиза и Гарри Галкины отправились уже полностью подготовленными: с раннего детства они изучали иностранные языки (особенно хорошо им дается французский — любимый иностранный язык их отца), учились играть на фортепиано и изучали окружающий мир.

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