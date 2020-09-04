Алое пальто, пышная прическа: Максим Галкин показал домашнюю Аллу Пугачеву на вечере с друзьями
Фото: Starface
Максим Галкин и Алла Пугачева провели вечер в компании близких друзей. Для них Примадонна устроила импровизированный концерт возле дома. Хозяйка дома в алом пальто и с пышной укладкой музицировала на маленьком рояле. Максим Галкин заснял происходящее и поделился с подписчиками.
«Алла. Импровизация для друзей, замечательный вечер!», — подписал Максим видео.
«Уникальная», «Браво!», «Изумительный человек!», «Аллочка в лучах заката, какая красота», «Ничего себе импровизация?! Это шедевр», «Максим, какая у вас замечательная семья!», «Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной. У вас замечательная семья и дети», — прокомментировали подписчики Галкина.
Дизайнер Игорь Гуляев показал в своем микроблоге портрет с Аллой Пугачевой. «До свидания, лето, до свидания!», — подписал он снимок, который сделал Максим.
1 сентября Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в первый класс. Счастливая мать не сдержала слез радости, а супруг успокаивал ее теплыми объятиями.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина, Игоря Гуляева, Starface
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