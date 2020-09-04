Алое пальто, пышная прическа: Максим Галкин показал домашнюю Аллу Пугачеву на вечере с друзьями

«Уникальная», «Браво!», «Изумительный человек!», «Аллочка в лучах заката, какая красота», «Ничего себе импровизация?! Это шедевр», «Максим, какая у вас замечательная семья!», «Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной. У вас замечательная семья и дети», — прокомментировали подписчики Галкина.

Дизайнер Игорь Гуляев показал в своем микроблоге портрет с Аллой Пугачевой. «До свидания, лето, до свидания!», — подписал он снимок, который сделал Максим.