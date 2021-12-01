Психолог объяснила причину эпатажного внешнего вида сына Елены Яковлевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Психолог в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировала, почему Денис Шальных предпочитает самовыражаться через эксцентричный и даже эпатажный внешний вид.
«По моему мнению, данный случай олицетворяет типичное поведение личности с недостатком внимания. Дело в том, что, когда человек забивает свое тело татуировками или принимает решение сделать пирсинг на своем лице, это обозначает прямое привлечение внимания», — заявила Юлия Митрохина.
Она также прокомментировала частые обвинения в адрес самой актрисы:
«Я не могу сказать, что в сложившейся ситуации виновата именно мать, ведь данное утверждение было бы слишком категоричным. Стоит учитывать, что родители проявляют свою заботу по-разному. Для Елены, возможно, забота о сыне проявлялась именно в обеспечении его финансами, обучении в хорошей школе и других материальных благах», — подводит итог специалист.
Стоит отметить, что Денис уже начал избавляться от татуировок на лице. Молодой человек делает это не в первый раз, однако после одной из попыток не смог продолжить из-за тяжелой реакции организма.
«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — заявил молодой человек.
Фото: Global Look press, скриншоты видео YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFhurj0bFcoaVnnYWtKoM7g