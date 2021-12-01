Психолог объяснила причину эпатажного внешнего вида сына Елены Яковлевой

Психолог в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировала, почему Денис Шальных предпочитает самовыражаться через эксцентричный и даже эпатажный внешний вид.

«По моему мнению, данный случай олицетворяет типичное поведение личности с недостатком внимания. Дело в том, что, когда человек забивает свое тело татуировками или принимает решение сделать пирсинг на своем лице, это обозначает прямое привлечение внимания», — заявила Юлия Митрохина.