Эпатажный сын Елены Яковлевой избавился от татуировок и сжег кожу на лице

28-летний Денис Шальных, сын известной российской актрисы Елены Яковлевой, которого осуждали за чересчур эксцентричный вид и татуировки по всему телу, решил избавиться от них и пострадал, пишет издание «Дни.ру».

Процессом поделилась в своем личном блоге тату-мастер, которая проводила эту процедуру.

Стоит отметить, что, хотя этот процесс является безболезненным, Денису пришлось пострадать – вместе с удалением тату сильно пострадала его кожа. Однако парень вытерпел все без криков.

Ранее он признавался, что уже пробовал удалить татуировки, но ему не удалось это сделать из-за реакции организма.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», - признавался он в интервью.