Психиатр намекнул о мании преследования у Андрея Губина, посоветовав госпитализировать его

Недавно Губин дал первое за долгое время интервью, в котором рассказал о своем плачевном состоянии.

Психиатр Василий Шуров в авторской программе на YouTube-канале посоветовал начать принудительное лечение Андрея Губина. «Мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив», — отметил специалист.

Психиатр добавил, что прозопалгия, которая долгие годы отравляет жизнь артиста, — это только симптом. Но он видит у знаменитости серьезное психическое расстройство.

Шуров намекнул, что у Губина может быть мания преследования. Ранее он жаловался, что ему все вокруг мешают: то соседи с ремонтом, то посетители спортзала. Певец не скрывал, что посторонние люди вызывают у него раздражение.

Психиатр добавил, что артиста необходимо принудительно госпитализировать, так как позаботиться о нем некому, а он опасен и для себя, и для окружающих