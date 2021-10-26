Психиатр намекнул о мании преследования у Андрея Губина, посоветовав госпитализировать его
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Фото: Кадр программы
Андрей Губин исчез с музыкальных радаров много лет назад: он перестал выступать, сниматься, появляться на публике, писать шлягеры. Виной тому стала серьезная болезнь певца и композитора. Родители Губина умерли, собственной семьей он так и не обзавелся, несмотря на сотни романов (знакомые артиста объясняли его одиночество непростым характером и чрезмерной требовательностью к женщинам).
В последние годы Губин стал вести затворнический образ жизни, а выжить ему помогали авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат в эфире радиостанций. Несколько месяцев назад друзья исполнителя даже объявили, что он бесследно исчез. Оказалось, что Андрей улетел за границу, не сообщив об этом никому.
Недавно Губин дал первое за долгое время интервью, в котором рассказал о своем плачевном состоянии.
Психиатр Василий Шуров в авторской программе на YouTube-канале посоветовал начать принудительное лечение Андрея Губина. «Мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив», — отметил специалист.
Психиатр добавил, что прозопалгия, которая долгие годы отравляет жизнь артиста, — это только симптом. Но он видит у знаменитости серьезное психическое расстройство.
Шуров намекнул, что у Губина может быть мания преследования. Ранее он жаловался, что ему все вокруг мешают: то соседи с ремонтом, то посетители спортзала. Певец не скрывал, что посторонние люди вызывают у него раздражение.
Психиатр добавил, что артиста необходимо принудительно госпитализировать, так как позаботиться о нем некому, а он опасен и для себя, и для окружающих