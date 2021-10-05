Отар Кушанашвили высказался о состоянии Андрея Губина: «Для многих людей он псих»

47-летний исполнитель хитов «Ночь» и «Девушки как звезды» много лет борется с серьезным заболеванием — левосторонней прозопалгией лица. Из-за диагноза Андрей Губин не смог продолжать свою музыкальную карьеру и ушел со сцены.

Лечение не помогает артисту, каждый день он чувствует сильнейшие боли. Артист уверен, что совсем скоро он умрет. «В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Хочу только умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет… Вот это плохо», — рассказал Губин «КП».