Отар Кушанашвили высказался о состоянии Андрея Губина: «Для многих людей он псих»
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Фото: Starface
«Для многих людей он псих, для меня — редчайший мелодист. Его песня "Птица" помогла мне в свое время пережить сердечные неудачи. Люблю Андрея до сих пор, но страшно за него. Что он с собой делает? Сил нет смотреть, как зацепенела его душа, как она распадается на атомы. От Губина веет холодом. Вижу, что у него психически нездоровое поведение, но как помочь ему? Что сделать, чтобы Андрей приехал ко мне на встречу, я бы его обнял. Может, объятий ему и не хватает… Не хочу чтобы он разрушился!», — рассказал Отар в своем YouTube-шоу «Каково?!».
47-летний исполнитель хитов «Ночь» и «Девушки как звезды» много лет борется с серьезным заболеванием — левосторонней прозопалгией лица. Из-за диагноза Андрей Губин не смог продолжать свою музыкальную карьеру и ушел со сцены.
Лечение не помогает артисту, каждый день он чувствует сильнейшие боли. Артист уверен, что совсем скоро он умрет. «В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Хочу только умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет… Вот это плохо», — рассказал Губин «КП».
Фото: Global Look Press