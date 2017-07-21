Фильм «Атомная блондинка» уже навел немало шума, а все благодаря эффектным выходам исполнительницы главной роли Шарлиз Терон

Сначала актриса поразила всех на премьере картины в Берлине, появившись в откровенном комплекте из белого топа и мини-юбки от Christian Dior. Бесконечные ноги и упругий бюст звезды до сих пор активно обсуждает общественность.

Накануне же Терон выбрала не менее сексуальный образ, чтобы представить фильм в Лос-Анджелесе. В этот раз для выхода в свет актриса выбрала черный кожаный бюстгальтер, мини-юбку и прозрачную блузу с бахромой, а также ботильоны на высоком каблуке. Дерзкий образ Шарлиз в стиле БДСМ уже успели оценить пользователи Сети.