Упругий бюст и бесконечные ноги: 41-летняя Шарлиз Терон произвела фурор на премьере фильма
Накануне,17 июля, в Берлине состоялась премьера фильма «Взрывная блондинка»
Центром всеобщего внимания в этот день стала исполнительница главной роли, 41-летняя Шарлиз Терон. И дело было не только в том, что она является звездой фильма, но и в том, что выглядела актриса по-настоящему горячо.
Для выхода в свет Терон выбрала комплект из белого топа и мини-юбки от Christian Dior, тем самым продемонстрировав упругий бюст и бесконечные ноги. Образ роковой блондинки дополнили белые туфли на высоком каблуке и красная помада.
К слову, женственная и изящная Шарлиз перед стартом съемок около трех месяцев по четыре часа в день занималась боевыми искусствами, чтобы драться как настоящий профессионал.
«Мне хотелось быть лучшей в боевых сценах, но это очень тяжело. У меня неплохая координация, ведь в прошлом я занималась балетом, так что мышечная память меня не подвела. Но боевые искусства — это очень непросто: я подвернула колено, ушибла ребра и даже сломала зуб!» — рассказывала ранее актриса.
Фото: globallookpress.com