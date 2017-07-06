Накануне,17 июля, в Берлине состоялась премьера фильма «Взрывная блондинка»

Центром всеобщего внимания в этот день стала исполнительница главной роли, 41-летняя Шарлиз Терон. И дело было не только в том, что она является звездой фильма, но и в том, что выглядела актриса по-настоящему горячо.

Для выхода в свет Терон выбрала комплект из белого топа и мини-юбки от Christian Dior, тем самым продемонстрировав упругий бюст и бесконечные ноги. Образ роковой блондинки дополнили белые туфли на высоком каблуке и красная помада.