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Провокация удалась: Деми Мур нашла неожиданный способ похвастаться эффектным декольте

Актриса прогулялась по красной дорожке в Венеции в шикарном белом наряде — главным его акцентом стало потрясающее декольте. Образ звезды произвел неизгладимое впечатление на ее поклонников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Деми Мур отдыхает в кресле

Фото: @demimoore

Деми Мур опубликовала в своем личном блоге забавные кадры с Венецианского кинофестиваля. Ее яркий и эффектный образ привлек внимание на благотворительном вечере «Женщины в кино», организованном Red Sea Film Festival в рамках Венецианского кинофестиваля. Декольте звезды было таким смелым, а формы такими эффектным, что ее поклонники буквально припали к груди артистки — с ее разрешения.

Сама звезда поиронизировала над ситуацией и прокомментировала:

«Пришла с «девочками» на «Женщины в кино» вчера вечером».

Деми Мур, несмотря на возраст — а ей уже 58 лет, все еще великолепно выглядит и пользуется заслуженным вниманием со стороны мужчин.

При этом у звезды есть три взрослые дочери от Брюса Уиллиса, которые уже готовы составить конкуренцию красавице-маме. А одна из ее дочерей, Таллула, ранее порадовала поклонников известием о помолвке.

«Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена!» — рассказала подписчикам Таллула в своем личном блоге.

Фото: Instagram Деми Мур