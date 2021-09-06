Провокация удалась: Деми Мур нашла неожиданный способ похвастаться эффектным декольте

Деми Мур, несмотря на возраст — а ей уже 58 лет, все еще великолепно выглядит и пользуется заслуженным вниманием со стороны мужчин.

При этом у звезды есть три взрослые дочери от Брюса Уиллиса, которые уже готовы составить конкуренцию красавице-маме. А одна из ее дочерей, Таллула, ранее порадовала поклонников известием о помолвке.

«Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена!» — рассказала подписчикам Таллула в своем личном блоге.