Провокация удалась: Деми Мур нашла неожиданный способ похвастаться эффектным декольте
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Фото: @demimoore
Деми Мур опубликовала в своем личном блоге забавные кадры с Венецианского кинофестиваля. Ее яркий и эффектный образ привлек внимание на благотворительном вечере «Женщины в кино», организованном Red Sea Film Festival в рамках Венецианского кинофестиваля. Декольте звезды было таким смелым, а формы такими эффектным, что ее поклонники буквально припали к груди артистки — с ее разрешения.
Сама звезда поиронизировала над ситуацией и прокомментировала:
«Пришла с «девочками» на «Женщины в кино» вчера вечером».
Деми Мур, несмотря на возраст — а ей уже 58 лет, все еще великолепно выглядит и пользуется заслуженным вниманием со стороны мужчин.
При этом у звезды есть три взрослые дочери от Брюса Уиллиса, которые уже готовы составить конкуренцию красавице-маме. А одна из ее дочерей, Таллула, ранее порадовала поклонников известием о помолвке.
«Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена!» — рассказала подписчикам Таллула в своем личном блоге.
Фото: Instagram Деми Мур