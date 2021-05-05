Дочь Деми Мур объявила о помолвке

Таллула, младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, объявила о своей помолвке. Радостной новостью она поделилась в своем блоге, показав роскошное помолвочное кольцо с камнями.

«Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена!», — рассказала подписчикам Таллула.

Предстоящее событие прокомментировал и жених Таллулы, Диллон Басс.

«Я наконец могу называть тебя своей невестой. Люблю тебя очень сильно, Бууски Лу, ты мой лучший друг! #maythefourthbewithus», — пишет Диллон в своем блоге в Instagram.

С предстоящей свадьбой девушку тепло поздравили подписчики, а также ее сестры, старшие дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур.

О романе Таллулы и Басса стало известно совсем недавно, в феврале прошлого года.