Просто, вкусно, по-мужски: Виктор Рыбин показал, чем кормит Наталью Сенчукову
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Фото: Instagram Натальи Сенчуковой
Певец Виктор Рыбин радует жену во время самоизоляции.
Неделю назад Наталья Сенчукова показала, чем кормит Виктора Рыбина. «Надоело готовить», — объяснила она выбор простого и быстрого блюда, плова с курицей.
В ответ на это супруг приготовил «мужской» салат, записав процесс на видео. Секретным ингредиентом стали бутерброды с колбасой и компот.
А что готовите вы в режиме самоизоляции?
Фото и видео: Instagram
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