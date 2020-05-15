Просто, вкусно, по-мужски: Виктор Рыбин показал, чем кормит Наталью Сенчукову

Неделю назад Наталья Сенчукова показала, чем кормит Виктора Рыбина. «Надоело готовить», — объяснила она выбор простого и быстрого блюда, плова с курицей.

В ответ на это супруг приготовил «мужской» салат, записав процесс на видео. Секретным ингредиентом стали бутерброды с колбасой и компот.

А что готовите вы в режиме самоизоляции?