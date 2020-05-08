«Надоело готовить»: Наталья Сенчукова показала, чем кормит Виктора Рыбина

Популярные музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сидят на самоизоляции уже больше месяца. Как и остальные россияне, они стараются питаться приготовленными дома блюдами.

В этот раз на столе у пары будет плов с курицей — в отличие от аналогичного блюда с мясом, он готовится быстрее и получается гарантированно вкусным. А, чтобы получилось еще быстрее, курицу можно купить готовую, а рис заменить булгуром.