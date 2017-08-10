23-летняя Анастасия Костенко спровоцировала разговоры о своей беременности

На днях стало известно, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов наконец решили жилищный вопрос и переехали в собственный дом. Настало время заняться и гардеробом.

«Я обожаю красивые платья! Выразительность фактуры ткани в сочетании с гармоничной и нежной палитрой цвета, создана удовлетворить любые предпочтения вкуса. Нежное и изысканное платье, созданное подчеркнуть элегантность и индивидуальность. Качественные материалы и утонченность стиля, ярко выделят сексуальность, превратив фигуру в произведение искусства. Нежный персиковый цвет дарит образ легкости и свежести своей обладательнице», — хвалит счастливая подруга футболиста свой новый наряд. На фото она запечатлена в тесном платье, подчеркнувшем все изгибы ее фигуры.