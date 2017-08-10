Просто персик! Анастасия Костенко затянула аппетитные округлости в элегантное платье
На днях стало известно, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов наконец решили жилищный вопрос и переехали в собственный дом. Настало время заняться и гардеробом.
«Я обожаю красивые платья! Выразительность фактуры ткани в сочетании с гармоничной и нежной палитрой цвета, создана удовлетворить любые предпочтения вкуса. Нежное и изысканное платье, созданное подчеркнуть элегантность и индивидуальность. Качественные материалы и утонченность стиля, ярко выделят сексуальность, превратив фигуру в произведение искусства. Нежный персиковый цвет дарит образ легкости и свежести своей обладательнице», — хвалит счастливая подруга футболиста свой новый наряд. На фото она запечатлена в тесном платье, подчеркнувшем все изгибы ее фигуры.
Фанаты восхитились чувством стиля любимицы, а некоторые заметили аппетитные формы модели. «Настя ты случайно не беременна?», — вопрошают они.
В последнее время в блоге Анастасии появляется все больше фотографий с любимым человеком, а на селфи, которое она опубликовала вчера, модель трудно узнать.
Возможно, возлюбленная Дмитрия Тарасова действительно скоро подарит ему наследника?
Фото: instagram.com