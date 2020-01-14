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В Сети обсуждают поразительное сходство Инны Михайловой с ее взрослой дочерью: «Просто одно лицо»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Михайлова

Фото: Instagram Инны Михайловой

Инна Михайлова показала нежное фото с Евой Канчельскис.

В минувший понедельник, 13 января, 46-летняя супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала фото со своей дочерью от предыдущих отношений. «Люблю навека. Скучаю... #маминадочка #дети #семья #любовь», — написала она.

Подписчики выразили восхищение снимком и поразительным сходством мамы и дочери: «Мамина дочь», «Просто одно лицо! Очень красивые», «Красавицы, так похожи», «Две девчонки-красотки», «Чудесные», «Две капельки воды», «Глаз не оторвать от вас обеих», «Очаровашки! Храни вас Господь», «Просто копия! Какие вы очаровательные».

Отец Евы Канчельскис — советский и российский футболист Андрей Антанасович Канчельскис, 23 января ему исполнится 51 год. У Евы также есть брат Андрей и две сестры, которые родились у ее мамы в браке со Стасом Михайловым — Иванна и Мария.

Фото и видео: instagram

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