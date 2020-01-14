В Сети обсуждают поразительное сходство Инны Михайловой с ее взрослой дочерью: «Просто одно лицо»

Подписчики выразили восхищение снимком и поразительным сходством мамы и дочери: «Мамина дочь», «Просто одно лицо! Очень красивые», «Красавицы, так похожи», «Две девчонки-красотки», «Чудесные», «Две капельки воды», «Глаз не оторвать от вас обеих», «Очаровашки! Храни вас Господь», «Просто копия! Какие вы очаровательные».

Отец Евы Канчельскис — советский и российский футболист Андрей Антанасович Канчельскис, 23 января ему исполнится 51 год. У Евы также есть брат Андрей и две сестры, которые родились у ее мамы в браке со Стасом Михайловым — Иванна и Мария.