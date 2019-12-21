«Люблю и скучаю»: Инна Михайлова показала редкие фото взрослого красавца-сына

Напомним, первым супругом «Мисс Кировоград-1990» Инны Пономаревой стал литовский футболист Андрей Канчельскис. Спустя два года после свадьбы, в 1993 году Инна родила супругу сына Андрея, а еще шестью годами позднее — дочь Еву. В 2006 году супруги официально развелись, а в 2011 году, спустя два года после рождения дочки Иванны, Инна вышла замуж за ее отца, певца Стаса Михайлова. Младшая дочь Мария родилась в 2012 году.