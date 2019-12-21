«Люблю и скучаю»: Инна Михайлова показала редкие фото взрослого красавца-сына
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Фото: Instagram Инны Михайловой
У Стаса и Инны Михайловых шестеро детей на двоих — по двое от предыдущих браков и две общих дочки. В блоге красавицы-блондинки часто можно увидеть фотографии с дочками Евой, Иванной и Марией, а вот снимки с сыном Андреем — большая редкость.
21 декабря единственный сын Инны отмечает свой день рождения, и в честь праздника знаменитая мама показала редкие кадры с именинником. «Мой взрослый и добрый сын! @aakanchelskis Поздравляю тебя с днём рождения! 😘❤ Самая большая радость для матери – видеть, что её ребёнок счастлив! Хочу, чтобы так было всегда! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Будь здоров! Я тебя очень люблю и скучаю!» — написала Михайлова.
Напомним, первым супругом «Мисс Кировоград-1990» Инны Пономаревой стал литовский футболист Андрей Канчельскис. Спустя два года после свадьбы, в 1993 году Инна родила супругу сына Андрея, а еще шестью годами позднее — дочь Еву. В 2006 году супруги официально развелись, а в 2011 году, спустя два года после рождения дочки Иванны, Инна вышла замуж за ее отца, певца Стаса Михайлова. Младшая дочь Мария родилась в 2012 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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