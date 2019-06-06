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Просто космос: 65-летняя Успенская блистала в «стальном» мини-комбинезоне на премии Fashion People Award - 2019

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская

Фото: Instagram
Певица получила престижную награду в одной из номинаций.

Статуэтки самым модным представителям шоу-бизнеса вручили в Москве 5 июня. Лучшими из лучших по версии Fashion People Awards стали Светлана Лобода, Мот, Дарья Мороз, Юлия Барановская и другие знаменитости.

Королева шансона Любовь Успенская получила статуэтку премии за дуэт с рэпером CYGO – «Panda Е». На церемонию певица прибыла в компании с 21-летним исполнителем, с которым разделила победу. Для вечера Успенская выбрала экстравагантный костюм, который привлек внимание общественности. На ней был надет мини-комбинезон стального цвета и с капюшоном, на ногах – высокие «металлические» сапоги с леопардовым принтом. Завершало образ колье тоже стального цвета. Одним словом, Любовь Успенская блистала.

Любовь Успенская и CYGO

Фото: Пресс-служба

После получения награды артистка опубликовала в Instagram фотографию с заветной статуэткой.

Многие подписчики сценический образ Любови оценили, но негативно высказались о песне «Panda E». «Космическая!!!»,

«Загадочная незнакомка...»,

«Как куколка красивая», - похвалили артистку.

«Кошмар! Ну и песни побеждают... отстой полный. Междусобойчики устраивают, сами себе награды раздают...»,

«жалко, что Успенская перестала петь нормальные песни»,

«Песня отстой, ни о чем!», - обрушилась волна критики на дуэт с рэпером CYGO.

Любовь Успенская прокомментировала дуэт с CYGO

А вам понравилась песня и внешний вид Любови Успенской?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, пресс-служба премии

Видео: youtube.com/ МУЗ ТВ, TOP SHOW NEWS

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