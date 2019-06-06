Просто космос: 65-летняя Успенская блистала в «стальном» мини-комбинезоне на премии Fashion People Award - 2019

Статуэтки самым модным представителям шоу-бизнеса вручили в Москве 5 июня. Лучшими из лучших по версии Fashion People Awards стали Светлана Лобода, Мот, Дарья Мороз, Юлия Барановская и другие знаменитости.
Королева шансона Любовь Успенская получила статуэтку премии за дуэт с рэпером CYGO – «Panda Е». На церемонию певица прибыла в компании с 21-летним исполнителем, с которым разделила победу. Для вечера Успенская выбрала экстравагантный костюм, который привлек внимание общественности. На ней был надет мини-комбинезон стального цвета и с капюшоном, на ногах – высокие «металлические» сапоги с леопардовым принтом. Завершало образ колье тоже стального цвета. Одним словом, Любовь Успенская блистала.
Фото: Пресс-служба
После получения награды артистка опубликовала в Instagram фотографию с заветной статуэткой.
Многие подписчики сценический образ Любови оценили, но негативно высказались о песне «Panda E». «Космическая!!!»,
«Загадочная незнакомка...»,
«Как куколка красивая», - похвалили артистку.
«Кошмар! Ну и песни побеждают... отстой полный. Междусобойчики устраивают, сами себе награды раздают...»,
«жалко, что Успенская перестала петь нормальные песни»,
«Песня отстой, ни о чем!», - обрушилась волна критики на дуэт с рэпером CYGO.
А вам понравилась песня и внешний вид Любови Успенской?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, пресс-служба премии
Видео: youtube.com/ МУЗ ТВ, TOP SHOW NEWS
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