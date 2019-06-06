Ирина Безрукова, Филипп Киркоров и другие звезды на церемонии вручения премии Fashion People Awards

Вечером 5 июня в концертном зале Vegas City Hall состоялось одно из самых громких светских событий – 10-я церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards. По традиции, по красной дорожке прошли самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ирина Безрукова, Филипп Киркоров, Слава, Зара, Жасмин, Мот и Мария Мельникова, Manizha, Юлия Барановская с сыном, Дарья Повереннова, Дарья Мороз, Юлия Михальчик, Екатерина Одинцова.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В этом году на Fashion People Awards было представлено 24 номинации. Руководитель женских проектов WMJ.ru, Passion.ru, Letidor.ru холдинга Rambler Group Анна Вендер объявила, кому досталось звание Fashion-певицы года. Статуэтку из рук Анны получила певица Слава. Fashion-певцом года был назван Филипп Киркоров, восхищающий каждым своим появлением в свете.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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