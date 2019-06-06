Ирина Безрукова, Филипп Киркоров и другие звезды на церемонии вручения премии Fashion People Awards

Вечером 5 июня в концертном зале Vegas City Hall состоялось одно из самых громких светских событий – 10-я церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards. По традиции, по красной дорожке прошли самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ирина Безрукова, Филипп Киркоров, Слава, Зара, Жасмин, Мот и Мария Мельникова, Manizha, Юлия Барановская с сыном, Дарья Повереннова, Дарья Мороз, Юлия Михальчик, Екатерина Одинцова.