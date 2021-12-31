Просто блестяще! Татьяна Навка в сияющем костюме поздравила всех с Новым годом

На снимке супруга пресс-секретаря президента России на фоне украшенных новогодних елок предстала в костюме, состоящем из брюк клеш, пиджака и жилета, золотистого оттенка, усыпанного пайтеками. Такой наряд задает правильное настроение 31 декабря не только самой Навке, но и всем тем, кто его увидит. Несмотря на то, что снимок не актуальный, а был сделан во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период», он идеально вписывается в картину сегодняшнего дня.

Под опубликованной фотографией Татьяна написала поздравление, адресованное поклонникам: «Ну что друзья мои, вот и 31 декабря. Завтра у нас будет Новый год, новые надежды, новые планы и новые цели! Так пусть в этот прекрасный праздник, вы будете в кругу своих родных и любимых, будете счастливы, здоровы, любимы и полны энергии! С Наступающими Вас Праздниками!»