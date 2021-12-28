«Традиционно, с семьей!» Дмитрий Песков рассказал, как встретит Новый год
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«Весело, с друзьями и с семьей, надеюсь, что в Москве», — отметил Дмитрий Песков в интервью Life. Он также добавил, что «всегда внутренне готов» к командировкам даже 31 декабря, ведь никто не знает, что может произойти в мире и куда придется отправиться аппарату президента страны. Главное, чтобы праздник прошел весело.
Представитель Кремля также рассказал, что пока не знает, где проведет Новый год президент Владимир Путин. Он лишь отметил, что важных и крупных встреч у президента на первые дни нового года не запланировано. Обычно глава государства отдыхает лишь первую пару дней, а затем выходит на работу в частично штатном режиме. Президенту нужно будет работать с важными документами и другими данными, несмотря на праздники.
Песков также не исключил, что уже в середине праздничной недели Кремлю придется выйти на работу из-за не самой спокойной обстановки в мире.
Фото: GlobalLookPress