«Традиционно, с семьей!» Дмитрий Песков рассказал, как встретит Новый год

Представитель Кремля также рассказал, что пока не знает, где проведет Новый год президент Владимир Путин. Он лишь отметил, что важных и крупных встреч у президента на первые дни нового года не запланировано. Обычно глава государства отдыхает лишь первую пару дней, а затем выходит на работу в частично штатном режиме. Президенту нужно будет работать с важными документами и другими данными, несмотря на праздники.

Песков также не исключил, что уже в середине праздничной недели Кремлю придется выйти на работу из-за не самой спокойной обстановки в мире.