Пропавшую в 2020 году лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Фото: East News
Как уточнили представители полиции в Нью-Йорке, труп обнаружили во вторник, 30 марта. 66-летняя звезда лежала на полу своей кухни под горой мусора. Тело увидела сестра Сакаш, которая искала ее все это время. Она вызвала на дом Эвелин уборщиков, чтобы навести порядок.
В последний раз живой знаменитость видели 30 сентября 2020 года. Эвелин Сакаш трудилась над такими картинами, как «Русалки» (1990) и «Все еще Элис» (2014). В 2003 году художница-постановщица получила премию «Эмми» за фильм «Между львами».
Ранее известный голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал умер в США в возрасте 87 лет. О смерти звезды сообщила его супруга Соня Сигал. По ее словам, мужчина перенес операцию.
Самая известная его работа — роль в романтической комедии «С шиком». За нее артист получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер». Сигал был номинирован на «Оскар» и BAFTA за роль в драме «Кто боится Вирджинии Вулф?».
Фото: Instagram/@shownewstoday, East News, Global Look Press, pixabay.com
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