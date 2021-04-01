Пропавшую в 2020 году лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора

Как уточнили представители полиции в Нью-Йорке, труп обнаружили во вторник, 30 марта. 66-летняя звезда лежала на полу своей кухни под горой мусора. Тело увидела сестра Сакаш, которая искала ее все это время. Она вызвала на дом Эвелин уборщиков, чтобы навести порядок.

В последний раз живой знаменитость видели 30 сентября 2020 года. Эвелин Сакаш трудилась над такими картинами, как «Русалки» (1990) и «Все еще Элис» (2014). В 2003 году художница-постановщица получила премию «Эмми» за фильм «Между львами».