Номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал умер после операции
Фото: picture-alliance.com
О смерти звезды сообщила его супруга Соня Сигал. По ее словам, мужчина перенес операцию. «Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — добавила она. Актер прославился ролью в трагикомедии Стэнли Крамера «Корабль дураков» (1965).
Самая известная его работа — роль в романтической комедии «С шиком». За нее артист получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер». Сигал был номинирован на «Оскар» и BAFTA за роль в драме «Кто боится Вирджинии Вулф?». С 1980-х звезда редко снимался в фильмах, последняя его роль — в фильме «2012».
Ранее умер актер из «Приключений Электроника» Александр Казимиров. Он скончался в Одессе. О смерти Казимирова сообщил его коллега Юрий Ющенко в своем Facebook. За свою карьеру артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», «Ликвидация», «По следам капитана Гранта», а также играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.
Фото: picture-alliance.com
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