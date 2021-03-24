Номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал умер после операции

О смерти звезды сообщила его супруга Соня Сигал. По ее словам, мужчина перенес операцию. «Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — добавила она. Актер прославился ролью в трагикомедии Стэнли Крамера «Корабль дураков» (1965).

Самая известная его работа — роль в романтической комедии «С шиком». За нее артист получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер». Сигал был номинирован на «Оскар» и BAFTA за роль в драме «Кто боится Вирджинии Вулф?». С 1980-х звезда редко снимался в фильмах, последняя его роль — в фильме «2012».