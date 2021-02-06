Пропавшая с экранов Елена Перова рассказала правду о своей жизни

Совсем скоро в эфир выйдет новый сезон программы «Последний герой». Елена примет участие в съемках и станет участницей шоу. В честь этого издание Телепрограмма пообщались с артисткой и узнали, как она жила последние годы.

Перова рассказала о том, что последнее время ее жизнь была довольно трудной. Она столкнулась со многими семейными проблемами. «До пандемии я работала в образовательной сфере, мы снимали контент для одного телеканала. А в 2020 году были вынуждены распустить команду. Но потом у меня жестко заболела мама, у нее случился инсульт. А до этого умер папа… Было много семейных забот. Маму удалось поднять на ноги, она снова играет на фортепьяно, восстановилась. И я выдохнула и решила пойти учиться», — рассказала актриса.

«Выбрала профессию, которая связана с IT, она мне очень интересна. Я люблю анализировать, решать задачи, где нужно много думать и просчитывать варианты. Так что это мое. С весны, надеюсь, заняться образованием. Не знаю, что из этого выйдет, молодые ребята у нас очень талантливые и за ними трудно поспевать, а мне все-таки сорок. Но и у нас есть плюсы: опыт, умение взглянуть на ситуацию более зрело, проанализировать», — подытожила она.