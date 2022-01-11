Елена Проклова прокомментировала свое состояние после перенесенного инсульта
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
После операции Проклова вышла на связь и рассказала «Газете.Ru» о том, как чувствует себя сейчас. Она подтвердила, что находится в одной из московских больниц, а также отметила, что после перенесенного инсульта у нее не повреждены двигательные функции, она может говорить и в целом ее состояние нормализовалось. Также актриса рассказала, когда сможет полностью поправиться.
«У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!» — прокомментировала самочувствие актриса.
Ранее мы писали, что дочь Прокловой случайно проговорилась о том, что актриса вышла замуж в четвертый раз.
Фото: GlobalLookPress, Instagram