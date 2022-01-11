Елена Проклова прокомментировала свое состояние после перенесенного инсульта

«У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!» — прокомментировала самочувствие актриса.

Ранее мы писали, что дочь Прокловой случайно проговорилась о том, что актриса вышла замуж в четвертый раз.