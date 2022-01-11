Дочь госпитализированной с инсультом Прокловой проговорилась о ее новом муже

Однако, по информации МК, дочь Прокловой проговорилась еще об одном факте, связанном с актрисой. Пока наследница давала комментарий насчет состояния артистки после госпитализации, она сказала, что больше деталей знает муж.

«Это случилось с ней в Питере во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь, уже в Москве, вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально», — ответила дочь Елены Прокловой на вопрос надзорных органов.