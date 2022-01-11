Дочь госпитализированной с инсультом Прокловой проговорилась о ее новом муже
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Фото: Instagram @elproklova
Однако, по информации МК, дочь Прокловой проговорилась еще об одном факте, связанном с актрисой. Пока наследница давала комментарий насчет состояния артистки после госпитализации, она сказала, что больше деталей знает муж.
«Это случилось с ней в Питере во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь, уже в Москве, вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально», — ответила дочь Елены Прокловой на вопрос надзорных органов.
Напомним, что, по официальным данным, Елена Проклова была замужем трижды. Первый супруг артистки — режиссер Виталий Мелик-Карамов. В браке они прожили 4 года, а поженились в 1971-м. У Виталия и Елены в 1972 году родилась дочь Арина. Второй раз Елена вышла замуж в 1977 году за врача Александра Дерябина. Они развелись в 1981-м. Третий брак — самый долгий. Вместе с бизнесменом Андреем Тришиным Елена Проклова прожила 30 лет, в 1994 году у них родилась дочь Полина. Супруги развелись в 2015 году.
С тех пор про официальные браки или отношения актриса не рассказывала.
Фото: GlobalLookPress, Instagram