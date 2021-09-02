Прохор Шаляпин честно рассказал, почему оставил больную жену в США и вернулся в Россию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @shalyapin_official
Известный своими эпатажными поступками и страстью к женщинам старше себя Прохор Шаляпин вернулся на родину для того, чтобы принять участие в программе «Пусть говорят». Как только его стали обвинять в бессердечности по отношению к больной супруге, он сразу ответил: «Да, я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня все равно нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы еще собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, всем показывали арендованный особняк», — объяснил 37-летний артист.
Пока Прохор увлечен новыми проектами и съемками, в госпитале лежат и пожилые родители Татьяны. Ближе них у предпринимательницы никого нет: Татьяна никогда не была замужем. Союз с Прохором — ее первый и единственный брак. Детей у нее тоже нет. В случае смерти супруги, по американским законам, самым близким родственником будет считаться ее муж. И Прохору Шаляпину может достаться целое состояние.
Супруга Прохора добилась всего сама — получив образование и набравшись опыта, она открыла бизнес и сумела заработать многомиллионное состояние на сети адвокатских контор. В 90-е переехала в Канаду с родителями. Сегодня у Клаудии Девис — дома в Монако, Мексике, Канаде. В ближайшее время она собиралась приобрести недвижимость в Лас-Вегасе.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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