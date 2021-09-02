Прохор Шаляпин честно рассказал, почему оставил больную жену в США и вернулся в Россию

Пока Прохор увлечен новыми проектами и съемками, в госпитале лежат и пожилые родители Татьяны. Ближе них у предпринимательницы никого нет: Татьяна никогда не была замужем. Союз с Прохором — ее первый и единственный брак. Детей у нее тоже нет. В случае смерти супруги, по американским законам, самым близким родственником будет считаться ее муж. И Прохору Шаляпину может достаться целое состояние.

Супруга Прохора добилась всего сама — получив образование и набравшись опыта, она открыла бизнес и сумела заработать многомиллионное состояние на сети адвокатских контор. В 90-е переехала в Канаду с родителями. Сегодня у Клаудии Девис — дома в Монако, Мексике, Канаде. В ближайшее время она собиралась приобрести недвижимость в Лас-Вегасе.