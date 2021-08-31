Бизнес и дорогая недвижимость: что может унаследовать Прохор Шаляпин от тяжелобольной жены
Новая супруга Прохора Шаляпина Клаудия Девис владеет сетью адвокатских контор, а также имеет многомиллионную недвижимость за границей — в Монако, Канаде и Мексике.
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Фото: @shalyapin_official
Как пишет «КП» со ссылкой на друга семьи, актера Георгия Кирьянова, супруга Шаляпина может похвастаться внушительным состоянием.
«Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит. Таня и Прохор накануне свадьбы сняли недвижимость в Лас-Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе ее купить. Сторговались с владельцем на два миллиона долларов. Есть у Тани жилье в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале, а также шикарный автопарк», — говорит он.
К сожалению, после роскошной свадьбы, которую пара сыграла в Лас-Вегасе, потратив на торжество около 15 миллионов, супруга музыканта сильно заболела и попала в больницу — у нее обнаружили коронавирус. Сейчас женщина находится в коме.
«Таню увезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Вслед за ней там оказались и ее родители. Буквально сегодня говорил с Прохором. Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородотерапии. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах», — ранее рассказал он журналистам.
Фото: Instagram Прохора Шаляпина
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