passion.ru

Бизнес и дорогая недвижимость: что может унаследовать Прохор Шаляпин от тяжелобольной жены

На прошлой неделе стало известно, что молодой музыкант женился на канадской миллиардерше. Вскоре после свадьбы женщина оказалась в больнице с коронавирусом — ее состояние ухудшается. Сейчас супруга Шаляпина находится в коме.
Бизнес и дорогая недвижимость: что может унаследовать Прохор Шаляпин от тяжелобольной жены

Новая супруга Прохора Шаляпина Клаудия Девис владеет сетью адвокатских контор, а также имеет многомиллионную недвижимость за границей — в Монако, Канаде и Мексике.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Прохор Шаляпин в бассейне

Фото: @shalyapin_official

Как пишет «КП» со ссылкой на друга семьи, актера Георгия Кирьянова, супруга Шаляпина может похвастаться внушительным состоянием.

«Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит. Таня и Прохор накануне свадьбы сняли недвижимость в Лас-Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе ее купить. Сторговались с владельцем на два миллиона долларов. Есть у Тани жилье в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале, а также шикарный автопарк», — говорит он.

К сожалению, после роскошной свадьбы, которую пара сыграла в Лас-Вегасе, потратив на торжество около 15 миллионов, супруга музыканта сильно заболела и попала в больницу — у нее обнаружили коронавирус. Сейчас женщина находится в коме.

«Таню увезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Вслед за ней там оказались и ее родители. Буквально сегодня говорил с Прохором. Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородотерапии. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах», — ранее рассказал он журналистам.

Фото: Instagram Прохора Шаляпина

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!