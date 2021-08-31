Бизнес и дорогая недвижимость: что может унаследовать Прохор Шаляпин от тяжелобольной жены

К сожалению, после роскошной свадьбы, которую пара сыграла в Лас-Вегасе, потратив на торжество около 15 миллионов, супруга музыканта сильно заболела и попала в больницу — у нее обнаружили коронавирус. Сейчас женщина находится в коме.

«Таню увезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Вслед за ней там оказались и ее родители. Буквально сегодня говорил с Прохором. Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородотерапии. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах», — ранее рассказал он журналистам.