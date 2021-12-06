Продюсер назвал истинную причину ухода Татьяны Овсиенко из группы «Мираж»

Долгое время поклонники группы были уверены, что все солистки — Овсиенко, Гулькина и другие — поют своими голосами. И лишь когда популярность коллектива стала спадать, выяснилось, что много лет слушали Маргариту Суханкину, лицо которой руководители ансамбля старались не светить.

Продюсер «Миража» Игорь Архипов раскрыл истинную причину ухода Татьяны Овсиенко из «Миража» на пике его популярности.

«Татьяна пела под фонограмму. Она этого не скрывала, поэтому в том числе и ушла из группы, чтобы начать сольную карьеру, которая стала успешной. Руководство группы не разрешало ей петь своим голосом. На съемках пела Маргарита Суханкина. Но это не ее идея, а людей, которые руководили тогда "Миражом". В то время в группе все жили по правилам, в том числе и Маргарита, которая приняла их в свое время. Лицом группы сделали Овсиенко, а не Суханкину. Это были 80-90-е годы. Времена дельцов и коммерсантов от музыки», — цитирует продюсера Teleprogramma.pro.