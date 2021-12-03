Маргарита Суханкина вспомнила про роман с женатым и рассказала о новом возлюбленном

Маргарита Суханкина стала героиней нового выпуска телешоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» и впервые рассказала об одних из своих прошлых отношений.

Она впервые призналась, что у нее был роман с мужчиной, который в тот момент был женат на другой. Однако счастья с ним она не нашла.

«Никогда об этом не рассказывала, но сейчас открываю все карты. Он был женат, и это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям. Этот человек стал намекать на то, что хочет уйти от супруги. Я видела его решительный настрой, но на минуточку представила себе ту женщину, которая рядом с ним, женщину, которой он в свое время запретил рожать», — объяснила она.