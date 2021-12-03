Маргарита Суханкина вспомнила про роман с женатым и рассказала о новом возлюбленном
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Фото: @margarita.sukhankina
Маргарита Суханкина стала героиней нового выпуска телешоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» и впервые рассказала об одних из своих прошлых отношений.
Она впервые призналась, что у нее был роман с мужчиной, который в тот момент был женат на другой. Однако счастья с ним она не нашла.
«Никогда об этом не рассказывала, но сейчас открываю все карты. Он был женат, и это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям. Этот человек стал намекать на то, что хочет уйти от супруги. Я видела его решительный настрой, но на минуточку представила себе ту женщину, которая рядом с ним, женщину, которой он в свое время запретил рожать», — объяснила она.
Обдумав ситуацию, артистка приняла решение и постепенно свела отношения на нет:
«Когда мы сели поговорить о серьезном шаге, я сказала, что мне надо подумать. Все. Больше к этой теме мы не возвращались. Я потихоньку свернула эти отношения и отползла, как говорится. Мне стало понятно, что с той женщиной может произойти то, чего я себе не прощу», — отметила она.
В конце передачи Суханкина намекнула, что сегодня она вновь счастлива. Однако, так же как и многие звезды, артистка придерживается мнения, что счастье любит тишину, поэтому подробностей об избраннике не раскрыла.
«В моей жизни все-таки появился человек, который важен и дорог мне», — призналась она.
Фото: Instagram, Global Look press