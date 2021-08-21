Продюсер «Ласкового мая» выдал причину, из-за которой Пугачева перестала выступать

«Лично я не сделал ни одной затяжки в жизни. Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе «Ласковый май», кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили», — заявил Андрей Разин. Он призвал начинающих музыкантов не увлекаться этой привычкой, чтобы не потерять голос.

Отметим, что Юрий Шатунов в отличие от Аллы Пугачевой выступает до сих пор. Накануне 47-летний артист появился на красной дорожке фестиваля «Новая Волна» и удивил поклонников свежим видом.