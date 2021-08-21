Продюсер «Ласкового мая» выдал причину, из-за которой Пугачева перестала выступать
Музыкант и певец Андрей Разин в одном из недавних выступлений в соцсетях высказал свое предположение о том, почему Алла Пугачева перестала выпускать новые песни и давать концерты. Последнее большое выступление Примадонны состоялось в начале 2010 года, после чего она перестала гастролировать и участвовать в шоу.
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Фото: Global Look Press
Продюсер «Ласкового мая» уверен, что к решению оставить вокальную деятельность Аллу Пугачеву подтолкнули необратимые изменения голоса. А привело к ним многолетнее курение.
«Лично я не сделал ни одной затяжки в жизни. Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе «Ласковый май», кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили», — заявил Андрей Разин. Он призвал начинающих музыкантов не увлекаться этой привычкой, чтобы не потерять голос.
Отметим, что Юрий Шатунов в отличие от Аллы Пугачевой выступает до сих пор. Накануне 47-летний артист появился на красной дорожке фестиваля «Новая Волна» и удивил поклонников свежим видом.
Фото и видео: Instagram; Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; East News
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