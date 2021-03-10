Менеджер Агаты Муцениеце прокомментировала ее роман с женатым продюсером

Агату Муцениеце заметили на снимках рядом с новым мужчиной и уже построили версии о новом романе актрисы — сейчас она свободная женщина после развода с Павлом Прилучным. Однако на фото узнали продюсера Клима Ширенко, который уже много лет счастлив в браке.

Журналисты «СтарХита» связались с продюсером актрисы Мариам Андреевской, которая прокомментировала ситуацию и объяснила, что Агата не собирается идти по стопам своей соперницы Мирославы Карпович и заводить роман с женатым мужчиной.

«О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — сообщила Мариам.

Недавно Агата отметила в узком кругу близких друзей свое 32-летие. День рождения актриса отметила в один день с новой возлюбленной Прилучного Мирославой Карпович, 1 марта. Прилучный на вечеринке у Агаты не появился.