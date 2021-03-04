Цуканова-Котт в ботфортах, Кукояка в костюме и другие на дне рождения Агаты Муцениеце
Фото: Фото: архив пресс-службы
Агата Муцениеце 1 марта отметила свой 32-й день рождения. Вечеринку по этому случаю для близких друзей актриса устроила в ресторане 17, который был закрыт на спецобслуживание.
Ведущим был актер театра травести Арман Араратович. На вечеринке появились Константин Крюков, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский с супругой, Рената Пеотровски, Анна Цуканов-Котт, Елена Кукояка, Юлия Пош, Мариам Андреевская, Марк Вдовин и Михаил Пшеничный.
Елена Кукояка появилась в объёмном сером брючном костюме и в кедах.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Редактор «Антиглянца» Юлия Пош появилась в розовом платье-комбинации и поверх которого накинула пиджак.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Анна Цуканова-Котт выбрала эффектные черные ботфорты и мини, а Марта Андреевская появилась в соблазнительном черном комбезе.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Сама именинница выбрала для вечеринки чёрное платье в винтажном стиле с белым воротником, а волосы не украсила маленькая диадема.
Гвоздем вечеринки стало выступление группы Oqjav.
Фото: архив пресс-службы
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