Цуканова-Котт в ботфортах, Кукояка в костюме и другие на дне рождения Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце 1 марта отметила свой 32-й день рождения. Вечеринку по этому случаю для близких друзей актриса устроила в ресторане 17, который был закрыт на спецобслуживание.

Ведущим был актер театра травести Арман Араратович. На вечеринке появились Константин Крюков, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский с супругой, Рената Пеотровски, Анна Цуканов-Котт, Елена Кукояка, Юлия Пош, Мариам Андреевская, Марк Вдовин и Михаил Пшеничный.

Елена Кукояка появилась в объёмном сером брючном костюме и в кедах.