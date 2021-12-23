«Проблемы с памятью и нервной системой»: что происходит с Лерой Кудрявцевой

Недавно Кудрявцева пожаловалась журналистам на то, что она всеми силами пытается избавиться от возникшего недуга. «Сложно мне. Через 2-3 месяца после ковида нервная система у меня «накрылась». Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — поделилась она.

В ответ на ее жалобу свой ответ дал врач-невролог Сергей Длин, который подробно рассказал, как телеведущая сможет восстановить свое состояние. Он посоветовал ей наладить режим сна, а также соблюдать специальную диету. «Очень важно, чтобы у Леры были мышцы прокачаны и доставляли в кровь питательные вещества. Очень хорошо помогают капельницы с озоном, они успокаивают воспалительные процессы в организме», — сообщил он порталу kp.ru

Кудрявцева далеко не единственная, кто жалуется на тяжелые последствия после коронавируса. Недавно другая телеведущая, Лариса Гузеева, рассказывала, что у нее появились серьезные проблемы с горлом после болезни.