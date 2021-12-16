Гузеева пожаловалась на проблемы с горлом и севший голос после короновируса

Гузеева не раз заявляла о том, что перенесенный ковид сильно сказался как на ее физическом, так и на ментальном состоянии. Она откровенно делилась своими переживаниями и рассказывала о состоянии своего здоровья, предостерегая всех вокруг от этого страшного недуга.

В эфире одного из выпусков телепередачи «Давай поженимся!» коллеги отметили, что у артистки что-то не то происходит с ее голосовыми связками. В ответ Гузеева посетовала на ковид и заявила, что не знает, что конкретно с ней происходит. «Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — откровенно поделилась она во время передачи.

Есть предположения, что на после заболевания телесвахе нужно было пройти полноценное лечение. «Связано это прежде всего с бронхо-легочной недостаточностью, вызывающей спазматический вдох и создающей повышенную нагрузку на связки», — прокомментировал ситуацию телеграм-канал «НеМалахов».

Во время эфира Гузеевой приходится много разговаривать, чего ей ни в коем случае нельзя делать при серьезных проблемах с горлом.