Принцу Гарри — 37: как королевская семья поздравила опального герцога
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Фото: Time/Keystone Press Agency
Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает один из самых скандальных членов британской королевской семьи — принц Гарри. Несмотря на то, что он находится далеко — вместе с женой и детьми он уехал в США, — члены королевской семьи публично поздравили его.
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили Гарри в сториз в своем Instagram.
Фото: @dukeandduchessofcambridge
Стоит напомнить, что, несмотря на разлад в отношениях между братьями из-за резонансных интервью, которые дали Гарри и Меган, пары поддерживают видимость теплых отношений. Так, Кейт Миддлтон даже послала подарок Меган Маркл на день рождения их дочери Лилибет.
Поздравление для принца, а также его архивные фотографии появились и в официальном аккаунте королевской семьи. Принцу пожелали очень счастливого дня рождения.
Ранее мы писали о том, что Гарри и Меган, несмотря на все проблемы в отношениях с королевской семьей, хотят встретиться с королевой Елизаветой. Мотивируют их, правда, не родственные чувства, по предположению экспертов.
Впрочем, и у королевской семьи есть свой интерес — ведь появившаяся на свет летом Лилибет по традиции должна быть крещена в Британии.