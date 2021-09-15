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Принцу Гарри — 37: как королевская семья поздравила опального герцога

Несмотря на многочисленные проблемы, которые принц Гарри и его супруга Меган Маркл доставили королеве Елизавете и другим представителям монаршей династии, его день рождения не проигнорировали и поздравили в Instagram.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри с женой

Фото: Time/Keystone Press Agency

Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает один из самых скандальных членов британской королевской семьи — принц Гарри. Несмотря на то, что он находится далеко — вместе с женой и детьми он уехал в США, — члены королевской семьи публично поздравили его.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили Гарри в сториз в своем Instagram.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Гарри с днем рождения

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Гарри с днем рождения

Фото: @dukeandduchessofcambridge

Стоит напомнить, что, несмотря на разлад в отношениях между братьями из-за резонансных интервью, которые дали Гарри и Меган, пары поддерживают видимость теплых отношений. Так, Кейт Миддлтон даже послала подарок Меган Маркл на день рождения их дочери Лилибет.

Поздравление для принца, а также его архивные фотографии появились и в официальном аккаунте королевской семьи. Принцу пожелали очень счастливого дня рождения.

Ранее мы писали о том, что Гарри и Меган, несмотря на все проблемы в отношениях с королевской семьей, хотят встретиться с королевой Елизаветой. Мотивируют их, правда, не родственные чувства, по предположению экспертов.

Впрочем, и у королевской семьи есть свой интерес — ведь появившаяся на свет летом Лилибет по традиции должна быть крещена в Британии.