Принцу Гарри — 37: как королевская семья поздравила опального герцога

Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает один из самых скандальных членов британской королевской семьи — принц Гарри. Несмотря на то, что он находится далеко — вместе с женой и детьми он уехал в США, — члены королевской семьи публично поздравили его.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили Гарри в сториз в своем Instagram.