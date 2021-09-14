Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл так упорно ищут встречи с Елизаветой II

Меган Маркл и принц Гарри упорно ищут встречи с королевой Елизаветой, что выглядит довольно странно на фоне их разногласий. Однако аудиенция, по мнению многих, может состояться.

Как считает колумнист Daily Mail и эксперт по королевской семье Эндрю Пирс, опальные герцоги преследуют скорее меркантильный интерес — восстановление отношений с королевой принесет им больше денег.

«Они понимают, что их единственная возможность и дальше хорошо "продаваться" в Соединенных Штатах — использовать связь с самой знаменитой женщиной в мире — королевой. Вот почему они так хотят встретиться с ней», — заявил он изданию Daily Star.