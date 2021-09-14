Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл так упорно ищут встречи с Елизаветой II
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Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com
Меган Маркл и принц Гарри упорно ищут встречи с королевой Елизаветой, что выглядит довольно странно на фоне их разногласий. Однако аудиенция, по мнению многих, может состояться.
Как считает колумнист Daily Mail и эксперт по королевской семье Эндрю Пирс, опальные герцоги преследуют скорее меркантильный интерес — восстановление отношений с королевой принесет им больше денег.
«Они понимают, что их единственная возможность и дальше хорошо "продаваться" в Соединенных Штатах — использовать связь с самой знаменитой женщиной в мире — королевой. Вот почему они так хотят встретиться с ней», — заявил он изданию Daily Star.
Тем не менее, предположительно, и у королевы есть свой интерес — представители монаршей семьи хотят, чтобы традиции были соблюдены, и новорожденная дочь Меган и Гарри была крещена в Великобритании.
Ранее, однако, у Меган был еще один повод для недовольства членами королевской семьи. Так, принц Чарльз озвучил свое желание лишить часть представителей монаршей династии статуса, привилегий и финансирования. По его словам, это сократит расходы налогоплательщиков на содержание королевской семьи. Маркл, однако, приняла это на свой счет и осталась недовольна таким решением, несмотря на то, что идея отделиться от королевской семьи принадлежит ей.
Фото: Global Look press