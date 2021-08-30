Принц Уильям заявил, что его дети унаследовали любимое увлечение принцессы Дианы
Старший сын принцессы Дианы поделился, чем любят заниматься его повзрослевшие дети и нашел в их увлечениях сходство с хобби принцессы Дианы. Оказалось, что 8-летний Джордж и 6-летняя Шарлотта обожают танцевать.
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Фото: Pool/Keystone Press Agency
«Моя мама всегда танцевала, она очень любила танцевать. А теперь танцевать очень нравится моему сыну Джорджу и дочери Шарлотте. Они просто обожают танцевать», – цитирует принца издание Express.
Стоит отметить, что принцесса Диана действительно очень любила танцевать, и с детства увлекалась балетом. Построить карьеру в этой области ей не удалось из-за личных особенностей – Диана Спенсер оказалась слишком высокой для балерины, и в более старшем возрасте была вынуждена оставить свое увлечение.
Несмотря на это, она иногда демонстрировала грацию и танцевальные навыки на торжественных приемах.
Интересно, что супругу принца Уильяма, Кейт Миддлтон, неоднократно ловили на том, что на публике она использует некоторые жесты и ораторские приемы принцессы Дианы — например, она часто аккуратно склоняет голову набок в беседе с людьми, что помогает расположить собеседников к себе.
Фото: Global Look press
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