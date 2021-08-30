Принц Уильям заявил, что его дети унаследовали любимое увлечение принцессы Дианы

Стоит отметить, что принцесса Диана действительно очень любила танцевать, и с детства увлекалась балетом. Построить карьеру в этой области ей не удалось из-за личных особенностей – Диана Спенсер оказалась слишком высокой для балерины, и в более старшем возрасте была вынуждена оставить свое увлечение.

Несмотря на это, она иногда демонстрировала грацию и танцевальные навыки на торжественных приемах.

Интересно, что супругу принца Уильяма, Кейт Миддлтон, неоднократно ловили на том, что на публике она использует некоторые жесты и ораторские приемы принцессы Дианы — например, она часто аккуратно склоняет голову набок в беседе с людьми, что помогает расположить собеседников к себе.